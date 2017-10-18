Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren projesine entegrasyon için yıllardır kapatılmıştı. Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalıya kadar uzatılması hedefleniyor. Uzun süren inşaat süreci, projenin ilerlemesine büyük engel oldu. İstanbul Halkalı’dan Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren ile ulaşım imkanı sağlayacak proje kapsamında kapatılan Halkalı Sirkeci arası hizmet veren banliyö tren hattında yürütülen son çalışmalar havadan görüntülendi.

İki il arasında hizmet veren yüksek hızlı trene entegre edilecek olan Halkalı Sirkeci banliyö tren hattı için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Havadan çekilen görüntülerde Marmaray’dan sonra devam edecek olan yolun güzergahı net bir şekilde belli olduğu görülüyor. Ayrıca proje kapsamındaki tren yolu güzergahında çalışmaların hızla devam etiği görüntülere yansıdı. Tren yolu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Kimi vatandaşlar projenin çok uzun sürdüğü ve geciktiğini belirtirken kimileri de projenin bitmesini dört gözle beklediklerini ifade ettiler.

Çevrede oturan vatandaşlar inşaatın birkaç ay öncesine kadar durma noktasına geldiğini birkaç ay içinde ise gözle görülür bir şekilde inşaat sürecinde ilerleme olduğunu ifade etti. 2018 yılında banliyö tren hattının açılmasını bekleyen vatandaşlar bir an önce projenin faaliyete geçmesini istiyor. Kimi vatandaşlar çevre esnafının mağdur olduğunu dile getirirken kimileri de yapıldıktan sona büyük bir ulaşım imkanı olacağını belirtti.