Halkbank personel alım sınav sonuçları 1295 personel alım sonuç

Halkbank personel alım sınav sonuçları için geri sayım başladı. 1295 Halkbank personel alım sonuçları sınava girmiş binlerce aday tarafından araştırılıyor. Halkbank geçtiğimiz günlerde 1000 gişe personeli ve 295 uzman yardımcısı alacağını duyurmuştu. Bunun ardından 10 Aralık tarihinde Halkbank tarafından bir sınav düzenlenmişti. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alım sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Sınav sonuçlarının halkbank.istanbul.edu.tr adresinden açıklanması bekleniyor. Halkbank personel alımına ilişkin sınav 14 il merkezinde yapıldı. Tek oturum halinde gerçekleştirilen sınav 180 dakika sürdü. Söz konusu sınavda Genel Yetenek-Genel Kültür (40 Soru) Yabancı Dil (40 Soru) Alan Bilgisi (70 Soru) olmak üzere toplam 150 soru soruldu. Ayrıca sınav test olarak uygulandı ve 5 şıktan oluştu.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise banka yetkilileri tarafından henüz açıklanmadı.

Halkbank tarafından yayımlanan ilana başvuruda bulunan binlerce aday, bankaya personel olabilmek için 10 Aralık tarihinde sınava girdiler. Söz konusu banka personeli alım sınavı, Türkiye genelinde 14 farklı il merkezinde (Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon) gerçekleştirildi.

Banka tarafından gerçekleştirilen sınava giren adaylara, başvuru kılavuzunda belirtilen konulardan toplamda 150 soru soruldu. Banka personeli olmak için sınava giren adaylara ise bu soruların cevaplanması için 180 dakika süre tanındı. Sınavda çıkan soru dağılımı ise genel yetenek, genel kültür alanında 40 soru, yabancı dil alanında 40 soru ve alan bilgisi alanında 70 soru şeklinde oldu.

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Genel Kültür - Yetenek alanlarında, Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme, Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik Konulardan 80 soru sorulurken dil sınavında adaylara dil üzerinden 40 soru soruldu. Alan testi sınavında ise adayları Elektronik ve Bilişim Sistemlerinden istedikleri alandan sınava girdiler.

İTİRAZ NE ZAMAN YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.