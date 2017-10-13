Haluk Hasanoğlu Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan plaket aldı

Gelecekte var olmanın en önemli unsuru olarak karşımıza çıkan ‘dönüşüm’ kavramı çerçevesinde gerçekleşen MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’ne Türkiye’nin inşaat sektöründeki dönüşümünü vurgulamak amacıyla Hasanoğlu İnşaat da katıldı. Hasanoğlu İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu’na inşaat alanında Türkiye’nin dönüşümüne yaptıkları katkıdan dolayı MÜSİAD Vizyoner’17 plaketi verildi.



“Konutta markalaşmanın Türkiye’nin ‘dönüşüm’ sürecine büyük katkısı var”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın elinden plaketini alan Hasanoğlu İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu gurur duyduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti; “25 yılı aşkın bir süredir yenilikçi projelerimizle sektörde varız. Türkiye’nin inşaat alanındaki dönüşüm sürecine büyük katkısı olan konutta markalaşma sürecini başlatan öncü firmalardan biriyiz. 2000’li yıllarda Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları sonucu, BANU EVLERİ markası ile konutta markalaşma projesini başlattık. Mustafa Hasanoğlu tarafından kurulan şirketimiz, gayrimenkul ve inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak; alt yapı projeleri, konut, ofis, üniversite, hastane ve kamu binaları inşa etme ve geliştirme alanlarında çalışıyor. Projelerimizde kullandığımız yüksek teknoloji ile sektöründe öncü firmalardan biri olarak gereken ilgiyi görüyoruz. Hasanoğlu İnşaat olarak Bahçeşehir’in simgesi haline gelen BANU EVLERİ Bahçeşehir ile bölgenin değerine değer kattık. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mustafa Hasanoğlu Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla; eğitim, çevre, kültür-sanat ve sağlık alanlarında yapılan güzel işlere destek oluyoruz” diye konuştu.

Hasanoğlu İnşaat, zirvede kendi standında BANU EVLERİ Markası için hazırladığı VR (sanal gerçeklik) etkinliğinde sanal ortamda örnek dairesinin sunumunu da gerçekleştirdi.

MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi; iş adamları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu geniş bir katılımla İstanbul Wow Hotel’de gerçekleşti. Türkiye için bir yol haritası niteliğinde olan zirveye; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İTO Başkanı İbrahim Çağlar’ın yanı sıra Dijital Türkiye Platformu Başkanlar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sıddık Yarman, Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel, Yazar ve Ekonomist Alev Alatlı ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı.