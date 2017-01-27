Haluk Levent'e Saadet Partisi'nden sürpriz teklif

Şarkıcı Haluk Levent Twitter adresinden "CHP'yi eleştire eleştire ordan da bittim. Ama Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler" yanıtını verdi. Bu mesajın ardından Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Twitter adresinden Haluk Levent'in bu sözlerini alıntıladı ve şunu yazdı: "Haluk bey, biz sizi ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı biri olarak biliriz. Bir mensubumuz olarak kabul eder, teklifi zaid buluruz."

Haluk bey, biz sizi ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı biri olarak biliriz. Bir mensubumuz olarak kabul eder, teklifi zaid buluruz. https://t.co/46pdXM7ENK — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 25, 2017