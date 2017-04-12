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Hamas'tan Gazze'deki 'kamu çalışanlarına yardım' çağrısı

Hamas, UNRWA'na Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarına gıda yardımı dağıtması çağrısında bulundu.

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Hamas, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarına gıda yardımı dağıtması çağrısında bulundu.

Hamas'a bağlı Mülteci İşleri Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, "UNRWA'dan Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağlamasından önce veya sonra atanan tüm mülteci kamu çalışanlarına yeniden gıda paketi dağıtmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Son kesintiler nedeniyle maaşları yaklaşık bin 500 şekele (350 dolar) düşen kamu çalışanlarının resmi olarak yoksulluk sınırının altında bir kazanca sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, UNRWA'nın bölgede artan işsizliği azaltmak için geniş çaplı projeler ve iş fırsatları sağlaması gerektiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları, mart ayı maaşlarını yüzde 30 kesintili almıştı. Uzlaşı Hükümeti, primlerden yapılan kesintinin geçici olduğunu ve ambargodan kaynaklandığını bildirmişti.

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