Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hamile kadın 4 saatlik mücadele ile hastaneye yetiştirildi

MUŞ'ta köyde doğum sancısı tutan 23 yaşındaki Zeynep Akalın, yollar kardan kapanınca İl Özel İdaresi ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Akalan, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Haberin
videosu
  • DHA / AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
x

Merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan Elçiler köyünde yaşayan Zeynep Aakalın'ın doğum sancısı tutunca yakınları 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Köy yolu ulaşıma kapalı olduğu için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 50 kilometre yol aldı. Hava koşullarının el vermemesi nedeniyle kalan 20 kilometrelik yol AFAD'ın paletli aracı ve kar motoruyla geçildi. Köylülerin kendi imkanlarıyla getirmeye çalıştığı Zeynep Akalın yoldan alınarak ambulansın olduğu bölgeye taşındı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Akalın, erkek çocuk dünyaya getirdi. Akalın ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yakınları ekiplere teşekkür etti.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esad Halep'te Noel ayininde

Esad Halep"te Noel ayininde

iPhone'u alüminyuma attılar

iPhone'u alüminyuma attılar

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA