Hamile kadına dayak davası ertelendi
Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, geçen 7 Aralık'ta, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırıp, dövdüğü ileri sürülen 34 yaşındaki D.K.'nın yargılanmasına başlandı.
- DHA
Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında hakim önüne çıkan, tuğla fabrikası işçisi D.K., suçlamaları kabul etmedi. D.K.'nın tutukluluk halininin devamına karar veren hakim, duruşmayı erteledi.
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