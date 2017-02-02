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Hamile kadının imdadına Mehmetçik yetişti

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yaşayan 4 aylık hamile Göltem Altay'ın imdadına Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ekipleri yetişti.

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Alınan bilgiye göre, Tutak ilçesinin Döşkaya köyünde yaşayan 4 aylık hamile Göltem Altay'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları tarafından sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yolun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması ve Ağrı ilinden sağlık ekiplerinin köye ulaşmaması üzerine Van devreye girdi.
 
Ağrı Valisinin durumu Van Valisine bildirmesiyle önce Van'da bulunan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri hastayı almak için görevlendirildi. Helikopterin meteorolojik şartlar nedeniyle Van’a geri dönmek zorunda kalması üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından helikopter talep edildi. Helikopter talebine olumlu karşılık verilmesi üzerine akşam saat 17.00 sıralarında Jandarma Helikopter Filo Komutanlığından havalanan helikopter, zorlu hava koşullarına rağmen Döşkaya köyüne ulaştı. Burada yapılan ilk müdahalenin hasta Göltem Altay tekrar helikopterle saat 18.30'da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine ulaştırdı.
 
 
 
YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinden yapılan müdahalede, 16 haftalık hamile olan kadının kanamasının olduğu, düşük riskinin hala devam ettiği ve tedavisinin titizlikle yapıldığı bildirildi. 
 
 Van Valiliği operasyonda emeği geçen yetkili ve görevlilere teşekkür etti.
 

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