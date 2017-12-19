Hamsinin ateşi daha da yükselecek
Edirne’nin Keşan ilçesinde balık pazarında Karadeniz hamsisinin kilosu 15 TL’den satılırken, esnaf hamsi fiyatının daha da yükseleceğine dikkat çekti.
- İHA
Av yasağının kalkmasın üzerinden aylar geçmesine rağmen Karadeniz hamsisinin fiyatının düşmemesi vatandaşın cebine de yansıdı. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde kilosu 10 TL'den satışa sunulan Karadeniz hamsinin fiyatı bu yıl düşmedi. Fiyatın yüksek olmasından dert yanan vatandaşlar, hamsinin fiyatının düşmesini beklerken, balık pazarında tezgah açan esnaf aksi yönde söylemlerde bulundu. Balıkçı esnafı, Karadeniz hamsinin fiyatının önümüzde hafta daha da artacağını söyledi.
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