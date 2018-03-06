Hande Doğandemir, Blendax için bir kez daha kamera karşısına geçti…

Hande Doğandemir, Blendax’ın yasemin özlü şampuanının son reklam filmiyle bir kez daha ekranlara konuk olurken, baş döndüren dolgun saçlarıyla da dikkat çekiyor. Markanın yeni reklam filmi ise ilginç senaryosu ile yine izleyenleri şaşırtmayı başarıyor. Markanın yüzü Hande Doğandemir, “Çocukluğuma dair ilk anılarda bile yer alan; yıllardır kullandığım, şampuan denildiğinde aklıma gelen ilk marka olan Blendax’ın 2. yıl kampanyasında da yer almak benim için çok anlamlı. Tüm bunların yanında beni daha da mutlu eden şey, bana gün boyu enerji veren saçlarımın sırrını, Blendax’ı tüm Türk kadınları ile paylaşma fırsatı bulmak. Onların da saçlarına ne kadar önem verdiklerini; dolgun canlı ve güçlü saçların onları ne kadar mutlu ettiğini biliyorum. Bu sebeple onlara ihtiyaçları olan çözümü sunan bir elçi olmak çok heyecan verici. Saçlarının güzelliği her kadın için çok önemli… Öyle ki saçlarınızdaki ufacık bir değişiklik bile o gün hayata bakışınızı değiştirebilir. Blendax işte böyle bir fark yaratıyor.” şeklinde konuştu.

Blendax’ın Hande Doğandemir ile baş döndüren dolgun saçlar kampanya reklam filmi, çok yakında TV ekranları ve dijital platformlar üzerinden izleyicisi ile buluşacak.