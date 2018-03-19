Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce bir araca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit oldu

<p> Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakoluna gitmekte olan sivil araca ateş açıldı.</p> <p> Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu.</p> <p> Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.