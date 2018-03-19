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Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce bir araca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit oldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit düştü.

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Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakoluna gitmekte olan sivil araca ateş açıldı.

Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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