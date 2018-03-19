Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce bir araca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit oldu Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit düştü.