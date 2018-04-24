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Harbiye’de bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Harbiye’de bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına dört bir yandan müdahale etti. Yangın nedeniyle restorandaki vatandaşlar dışarıya çıkarken, çevredeki vatandaşlarda panik yaşadı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Öte yandan meydana gelen yangın nedeniyle bacadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın Taksim Meydanı’ndan ve Dolapdere’den de görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ardında da soğutma çalışmalarına geçildi. Vatandaşların yaşadığı panik ise kameralara yansıdı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

 

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