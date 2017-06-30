Harekat planını camide hazırladı

FETÖ/PDY’NİN15 Temmuz darbe girişiminde en yoğun çatışmanın yaşandığı adreslerden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı’na ilişkin iddianame tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, darbeci Kurmay Albay Erkan Öktem tarafından silahla ağır yaralanan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruma polisi Hasan Yiğit’in rehin alınma süreci ifade ve kriminal raporlarıyla anlatıldı. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’nin Özel Kalem Müdürü olan Öktem’in, aralarında Aslan ve Yiğit’in de aralarında bulunduğu rehinelerin başında bekleyen FETÖ’cü askerlere, “Hiç acımayın, burada konuşan olursa kafasına sıkın, tetiğe basmakta tereddüt yok” talimatı verdiği iddianamede yer aldı. İddianamede, TEM Daire Başkanı Aslan’a öldürmek maksadıyla elleri bağlıyken ateş açıldığı da anlatıldı.



TEREDDÜTSÜZ VURUN



Darbeci eski Üsteğmen Metin Yağcı’nın, emrindeki askerlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek, “Eski başkan, uzun adam televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi, ama sorun yok, her şey kontrol altında, ama çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok” talimatı verdiği iddianamede dikkati çeken ifadelerden biri oldu.



ÜS OLARAK KULLANDILAR



İddianamede yer alan bilgilere göre, nizamiyedeki FETÖ’cü askerlerin açtığı yoğun ateş sonucu Jandarma Genel Komutanlığı’na giremeyen Tümgeneral Arif Çetin ile beraberindekiler, darbecilere yönelik müdahale planını hemen yakındaki Hisarcıklıoğlu Camii’nde yaptı. Üs olarak kullanılan camide yapılan harekat planı çerçevesinde yüksek noktalara yerleştirilen keskin nişancıların nizamiyeyi ateş altına alması sonucu darbeciler ağır kayıp verdi. Kanlı girişimin başarısız olduğunu anlayan darbeciler karargah binasının çatışından helikopterle kaçmaya çalıştı. Ancak, kendilerini alacak olan helikopterin yoğun ateş sebebiyle inememesi üzerine teslim olmak zorunda kaldı.



ABD KAMUFLAJLI SUBAY



İddianamede yer alan ifadeler, o gece Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki işgal girişimini dışarıdan gelen sivil giyimli rütbeli askerlerin komuta ettiğini de ortaya çıkardı. Soruşturma safhasında dinlenen tanık E.D., “Nizamiyede nöbetçi idim. Telsizle, ‘Komutanlar gelmiş, saldırı olacak. Emniyetinizi alın. Kimse kuleden çıkmasın’ talimatı geldi. Daha sonra teşhis edemediğim sivil kıyafetli bir kişi gelip, subay kimliğini göstererek, ‘Arkadaşlar saldırı olacak’ dedi ve benden otomobilindeki çantasını almamı istedi. Alıp geri döndüğümde bu kişi çantasından çıkardığı yarbay rütbeli ABD kamuflajı giydi” diye konuştu.