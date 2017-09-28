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Hasene Derneği 40 bin Arakanlıya 90 ton gıda yardımında bulundu

Hasene Derneği Genel Müdürü Mesud Gülbahar, mazlum Arakanlılar için başlatılan Acil Yardım Çağrısı’nın devam ettiğini ve planlanan ilk yardımların mağdur Arakanlılara ulaştırıldığını açıkladı.

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Gülbahar şunları söyledi: “Myanmar’da Arakanlılara yönelik zulüm binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yüz binlerce Arakanlının Bangladeş’e sığınmasına sebep oldu. Orada yaşanan insanlık dramına karşı acil yardım çağrısı yaptık. Gerek Avrupa’dan, gerekse Avusturalya, Kanada, Balkanlar ve Türkiye’den insanlarımız bu çağrıya yoğun ilgi gösterdi. Yapılan yardımları 3 aşamada Arakanlılara ulaştırmayı planladık. İlk hedefimiz; birincil aciliyete sahip yardımları yapmaktı. Yardımların ilk ayağında gıda yardımı yaptık.

Bangladeş – Myanmar sınırında 40 bin Arakanlıya 90 ton gıda yardımında bulunduk. Yardımlar 2 ekip, 6 gözlemci ile sınırda 4 farklı noktada yürütüldü. 6 bin aileye, içerisinde pirinç, makarna, patates, mercimek, soğan, yağ gibi temel gıda maddeleri bulunan 15’er kg’lık gıda yardımında, 2 bin aileye ise nakdi yardımda bulunduk. Yardımların ikinci aşaması; büyük bir Hasene çadırkenti oluşturmak. Üçüncü aşama ise bu çadırkentte günlük sıcak yemek dağıtımı yapacak bir çalışmayı hayata geçirmek. İkinci ve üçüncü aşama için çalışmalarımız sürüyor.”

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