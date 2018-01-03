Hassas terazi ünlü oyuncuyu yaktı!

Dün hakim karşısına çıkan Selim Erdoğan, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü oyuncu 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Erdoğan’ın evinde, hassas terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı bulundu. Ünlü oyuncu, “Yakın bir arkadaşımın ölümü sebebiyle bu yollara saptım, özür dilerim. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum” dedi. (Akşam)