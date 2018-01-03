Hassas terazi ünlü oyuncuyu yaktı!
Muğla’da 25 Nisan 2017 tarihinde yapılan operasyonda, dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan evinde uyuşturucu madde üretimi yapmak ve satmaktan gözaltına alınmıştı.
Dün hakim karşısına çıkan Selim Erdoğan, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü oyuncu 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Erdoğan’ın evinde, hassas terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı bulundu. Ünlü oyuncu, “Yakın bir arkadaşımın ölümü sebebiyle bu yollara saptım, özür dilerim. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum” dedi. (Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.