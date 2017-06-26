Hasta ziyaretine geldiği Şanlıurfa’da öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası yanında yaşandı. Adıyaman’da oturan Hasan Aykin (38), bayram nedeniyle Şanlıurfa’ya gelerek hastanede yatan bir yakınını ziyaret etmek istedi.

Şeker ve kolonya alırken öldürüldü

Ziyaret öncesi hastanenin yanındaki bir markete giden Aykin, şeker ve kolonya aldı. Yanında eşi de olan Aykin, marketten çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen ve aralarında kan davası olduğu iddia edilen bir akrabasının silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs, çevredekiler tarafından yan tarafta bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınları hastaneye akın etti

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobille olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Marketin önüne güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, yerdeki boş kovanları incelerken saldırı haberini alan şahsın yakınları ise hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Hastaneye giden polis ekipleri, çevrede önlem aldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Hasan Aykin’in evli ve 4 çocuk babası olduğu, akrabalarıyla yaşadığı kan davası nedeniyle bir kaç yıl önce Şanlıurfa’dan Adıyaman'a taşındığı ve orada yaşadığı öğrenildi.