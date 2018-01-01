Hastalanan köpeğini çantasında 7 kilometre taşıdı
Bolu’da ormanlık alanda dolaşırken soğuk nedeniyle köpeği hastalanan vatandaş, köpeğini sırt çantasında 7 kilometre uzaklıktaki veterinere taşıdı.
- İHA
Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde ikamet eden Cem Şahin, yanına köpeğini de alarak arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktı. Gezi sırasında yarım metre kar üzerinde sahibi Şahin ile birlikte yürüyen köpek bir süre sonra rahatsızlandı. Şahin, köpeğinin yürüyemediğini görünce sırt çantasının içine koyarak bulundukları yere 7 kilometre uzaklıktaki veterinere kadar taşıdı. Veterinerde tedavi edilen Şahin’in köpeği sağlığına kavuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.