Hastane bahçesinde kadını tekmeleyen adam, kadının kocası çıktı
Van'da dün Bölge Eğitim Hastanesi bahçesinde yanında bebek bulunan bir kadını tartaklayıp tekmeleyen saldırgan polis tarafından yakalandı. Kadına tekme ve yumruk atan saldırgan, mağdur kadının eşi çıktı. Yakalanıp ifadesi alınan saldırgan A.P. isimli koca, olayı eşinin yavaş yürümesi nedeniyle gerçekleştirdiğini ifade ettiği öğrenildi.
- İHA
Van'da dün sabah 10.20 sırlarında meydana gelip, önce sosyal medyaya ardından medyaya yansıyan olay sonrası araştırma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kamera takibinden önce mağdur kadına, ardından kendisini sokakta tekmeleyen A.P. isimli şahsın kimliğine ulaştı.
Tekme ve darba maruz kalan kadının ifadesi sonrası eşi A.P.yi bugün 12.00 sıralarında Arıtoprak mahallesinde yakalayıp gözaltına alan ekipler kendisini karakola getirip ifadesini aldı.
İfadesinde suçunu kabul edip eşini darp edip tekmelediğini itiraf eden A.P. "Sabah önce bebeğimiz N.P.yi doktora getirdik. Ardından eşimin de rahatsızlığı bulununca onu da doktora göstermek için hastane bahçesinde yürüyorduk. Kendisini çabuk yürümesi için 2-3 kez uyardım, uyarımı dikkate almayıp çocuğu duvarın üzerine koyunca bende sinirlenip, itekleyip tekme attım." şeklinde ifade verdi.
Emniyette gözaltı süreci devam eden saldırgan kocanın, eşinin ifadesi ve şikayet durumuna göre işlem göreceği öğrenildi.
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