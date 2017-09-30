Hastane bahçesine yıldırım düştü, palmiye ağacı alev aldı
Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan kafeteryanın bahçesine yıldırım düştü.
- İHA
Sabah saatlerinde etkili olan yağmur esnasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nin bahçesinde yer alan kafeteryanın bulunduğu alanda yer alan palmiye ağacına yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ağaç yanmaya başlarken gök gürültüsü ve yangın nedeniyle çevredekiler korkuya kapıldı. Yanan ağacı kafeterya çalışanları yangın tüpleriyle söndürmeye çalışırken daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Hastaneye gelen vatandaşlar ise korkuya kapıldı. Kimsenin zarar görmediği olayda, kafeteryanın bahçesindeki bazı masa ve sandalyelerde hasar meydana geldi.
Yıldırımın düşmesi anında hastanede olan Durmuş Gülbudak, “Biz canlı bomba ya da roket olduğunu düşündük. Büyük bir ses çıktı. Bir baktık yıldırım dibimize düşmüş. Biz o esnada ne yapacağımızı şaşırdık. Ağaç yandı, sabah erken saatlerinde olduğu içinde burada kimse yoktu. Can kaybı ya da yaralanan da olmadı” dedi.
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