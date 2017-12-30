Hastanede bebek cenazeleri karıştı iddiasına inceleme
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde bir özel hastanede bebek cenazelerinin karıştığına dair yapılan haberdeki iddialara dair inceleme başlatıldığı ifade edildi.
- İHA
Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"29.12.2017 tarihinde ilimizde yayın yapan yerel medya kuruluşlarından yerel bir gazetede özel haber olarak yayınlanan ve Kayseri'de özel bir hastanede gerçekleştiği bildirilen "Hastanede Bebek Cenazeleri Karıştı" haberi ile ilgili olarak; İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmış, ilgili üst merciler konu hakkında bilgilendirilmiş ve haberde bahsi geçen özel hastane hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."
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