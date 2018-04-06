Hastanenin yanan cephesinde bulunan yapı malzemesinden örnek alındı

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanan binasının dış cephesinde bulunan yapı malzemesinden örnekler alındı. Alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Hastane çevresinde itfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.