Hatay Amanos Dağları’nda 8 terörist öldürüldü
Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalı Amanos Dağlarında tespit edilen bir grup PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 terör örgütü üyesi öldürüldü.
- İHA
Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalı Amanos Dağlarında tespit edilen bir grup PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 terör örgütü üyesi öldürüldü.
Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağı çat bölgesinde akşam saatlerinde SİHA ve İHA’lar tarafından tespit edilen bir grup terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ettiği belirtildi.
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