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Hatay sahilinde yaralı caretta caretta bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde yaralı bir caretta caretta bulundu.

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Dörttaş sahilinde vatandaşlar tarafından yaralı bir caretta caretta olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, yaralı kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak tedavi edilmek üzere Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Kaplumbağanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamına tekrar bırakılacağı belirtildi.

 

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