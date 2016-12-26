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Hatay Valisi Ata'dan yaralı askerlere ziyaret

Hatay Valisi Erdal Ata, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Aralık'ta El Bab bölgesinde yaralanan iki askeri ziyaret etti.

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Ata, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Piyade Uzman Çavuş Volkan Özkan ile Piyade Uzman Çavuş Fırat Çaylı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Ata, askerlerin sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Vali Ata'ya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Yılmaz ile İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki eşlik etti.

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