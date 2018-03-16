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Hatay'a gelen tanklar sınır birliklerine sevk edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a geldi.

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Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen tanklar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Tanklar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

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