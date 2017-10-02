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Hatay'da 18 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçta 18 kaçak göçmen yakalandı.

  • İHA
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 Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesinde alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Ferhat D. yönetimindeki 27 C 0062 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Menderes Mahallesi girişinde durdurulmak istenen araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Mahalle arasında yaşanan kocalamacada kaçan araç, iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaçan araçtan 18 kaçak mülteci çıktı. Suriyeli mülteciler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, araç sürücüsü Ferhat D. ise gözaltına alındı.

 

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