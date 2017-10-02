Hatay'da 18 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçta 18 kaçak göçmen yakalandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesinde alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Ferhat D. yönetimindeki 27 C 0062 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Menderes Mahallesi girişinde durdurulmak istenen araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Mahalle arasında yaşanan kocalamacada kaçan araç, iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaçan araçtan 18 kaçak mülteci çıktı. Suriyeli mülteciler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, araç sürücüsü Ferhat D. ise gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.