Hatay'da 18 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesinde alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Ferhat D. yönetimindeki 27 C 0062 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Menderes Mahallesi girişinde durdurulmak istenen araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Mahalle arasında yaşanan kocalamacada kaçan araç, iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaçan araçtan 18 kaçak mülteci çıktı. Suriyeli mülteciler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, araç sürücüsü Ferhat D. ise gözaltına alındı.