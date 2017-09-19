Hatay’da 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona, Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden 200 polis katıldı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda evler didik didik arandı. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G. (37), 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan E.G. (21) ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.B. (21) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan H.G.'nin evinde 230 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 33 av tüfeği fişeği ele geçirildi.