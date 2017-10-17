Hatay'da 21 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin ''Dur'' ikazına uymayarak kaçamaya başlayan sürücü bir süre sonra aracını terk ederek bölgeden uzaklaştı.

Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit ettiği 6'sı çocuk 3 kadın 21 Suriyeli olduğu belirlendi.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı, sürücünün ise arandığı öğrenildi.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.