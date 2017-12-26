Hatay'da 22 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 22 yabancı uyruklu yakalandı.
- AA
3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Topraktutan ve Pulluyazı karakolları sorumluluk sahalarında yaptıkları kontrolde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girenleri fark etti.
Güvenlik birimlerince yakalanan 22 kişinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, güvenlik kontrolü yapılmak üzere karakola götürüldü.
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