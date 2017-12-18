Hatay'da 30 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Mahallesi'nde T.K'nin evine düzenlediği operasyonda 30 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Suriyeli olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bu kişiler, karakola götürüldü.

Ev sahibi T.K. (36), gözaltına alındı.