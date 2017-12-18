Hatay'da 30 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 30 yabancı uyruklu yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Mahallesi'nde T.K'nin evine düzenlediği operasyonda 30 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Suriyeli olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bu kişiler, karakola götürüldü.
Ev sahibi T.K. (36), gözaltına alındı.
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