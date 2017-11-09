Hatay’da 33 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen 19’u çocuk 33 göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Güzelce mevkisinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 31 ME 856 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurmak istedi.
Jandarmanın "dur" ikazına uymayan minibüs şoförü, aracı Saylak Mahallesi'nde boş bir araziye bırakarak kaçtı.
Araçta yapılan aramada, Suriye'den Türkiye’ye kaçak yollarla geçtiği belirlenen 33 göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, aracı bırakıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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