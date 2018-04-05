Hatay'da 4 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri tespit edilen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Şenköy Jandarma Karakolu ekipleri, sorumluluk sahalarında yaptıkları devriyede şüpheli grubu fark etti.
Ekiplerce yakalanan ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen 4 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı belirlendi.
Yabancı uyruklular, güvenlik soruşturması yapılmak üzere karakola götürüldü.
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