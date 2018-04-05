Hatay'da 4 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Şenköy Jandarma Karakolu ekipleri, sorumluluk sahalarında yaptıkları devriyede şüpheli grubu fark etti.

Ekiplerce yakalanan ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen 4 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı belirlendi.

Yabancı uyruklular, güvenlik soruşturması yapılmak üzere karakola götürüldü.