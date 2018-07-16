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Hatay'da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Hatay merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

  • İHA
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işlediği belirlenen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Hatay, İstanbul ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.  A.S., M.G., İ.K., A.D. ve M.B. isimli 5 göçmen kaçakçısı, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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