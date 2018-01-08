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Hatay'da 62 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 62 yabancı uyruklu yakalandı.

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3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi Karakolu sorumluluk sahasında yaptıkları kontrolde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kalabalık grubu tespit etti.

Güvenlik birimlerince yakalanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kişinin Suriye uyruklu oldukları belirlendi.

Yabancı uyruklular, güvenlik kontrolü için karakola götürüldü.

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