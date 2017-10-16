Hatay’da 69 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güventaş Mahallesi'nde yaptıkları yol uygulaması sırasında durdurulan 51 KH 103 plakalı kapalı kasa kamyonette yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 69 mülteci ile karşılaştı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen kaçaklar, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.E. (34) ise, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.