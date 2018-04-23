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Hatay'da 70 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen 70 Suriyeli yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, 3. Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı birliklerinin Pulluyazı, Güvenççi, Şenköy, Kışlak, Belengöz ve Hamut Tepe kırsalında yaptıkları arazi aramasında şüpheli kişiler tespit etti.

Güvenlik güçlerince yakalanan 70 kişinin Suriyeli oldukları ve sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalıştıkları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerin, güvenlik sorgusunun ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

 

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