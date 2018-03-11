Hatay'da askeri araç devrildi: 1 şehit

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.

Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.