Hatay’da askeri araçlarda nöbet değişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden Suriye’nin Afrin bölgesinde görevlendirilen askeri araçların bir bölümü nöbet değişimi için İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı. İskenderun Demiryolu İstasyonu’na gelen askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırıldığı, buradan da nöbet değişimi için birliklerine gönderildiği öğrenildi.