Hatay’da askeri araçlarda nöbet değişimi
Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askeri araçlar nöbet değişimi için dönüşe geçti.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden Suriye’nin Afrin bölgesinde görevlendirilen askeri araçların bir bölümü nöbet değişimi için İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı. İskenderun Demiryolu İstasyonu’na gelen askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırıldığı, buradan da nöbet değişimi için birliklerine gönderildiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.