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Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askeri hareketlilik sürüyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askeri hareketlilik sürüyor.
 
İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen askeri malzemeler, 4 otobüs asker ve zırhlı personel taşıyıcılar ilgili birliklere sevk edildi.
 
Bu arada, Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örme işlemi devam ediyor.
 
Öte yandan, Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi karşısındaki İdlib kırsalında yer alan Atme kampında da günlük yaşam sürüyor. Bölgede bulunan yaklaşık 7 bin çadırda ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek gelen 90 bini aşkın Suriyeli aile barınıyor.
 
Hudutta sıfır noktasında yer alan İdlib kırsalındaki yerleşim yerleri de sınır hattından görülüyor.

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