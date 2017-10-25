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Hatay'da askeri hareketlilik sürüyor

Farklı kentlerdeki birliklerden nakledilen askerler ile konteynerler ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay'daki askeri hareketlilik sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerindeki askeri birliklerden nakledilen askerler ile konteynerler ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Askeri konvoy ilgili birliklere hareket etti.

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