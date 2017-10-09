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Hatay'da "ByLock"tan tutuklu eski emniyet müdürüne hapis cezası

Hatay'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 4. sınıf emniyet müdürüyken meslekten ihraç edilen Alpay Tok, tutuklu bulunduğu İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
 
Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen tutuklu sanık, savunmasında suçlamayı kabul etmedi.
 
Telefonunun internetini genelde açık tuttuğunu belirten Tok "İnternet erişimim çoğu zaman şifresizdir. Şifre kullanırken basit ve kısa tanımlarım. Wi-Fi açıkken başkaları benim telefonumun interneti üzerinden kendi telefonundaki ByLock'u kullanmış ya da telefonuna ByLock'u indirmiş olabilir." savunmasını yaptı.
 
Mehkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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