Hatay'da deniz ve sahillerden 645 ton atık toplandı

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca nisan ayında deniz ve sahil temizlik çalışmaları başlatıldı.

Sahillerde personel, denizde tekneler vasıtasıyla devam eden çalışmalar kapsamında, vatandaşların ve turistlerin temiz ortamda denize girmesi için 186 kilometrelik sahil şeridinin temizlendiği kaydedildi.

Erzin'den Samandağ Meydan Mahallesi'ne kadar sahil şeridinin atıklardan arındırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Bu çalışmalarla sahillerde denizden dalgalar vasıtasıyla taşınan ve insan kaynaklı atıklar titizlikle toplanarak kumsalın temiz kalması sağlanıyor. Toplanan atıklar, belirli bölgelerde biriktirildikten sonra katı atık taşıma araçlarıyla bertaraf sahalarına taşınıyor. Temizlik çalışmalarının başladığı nisan ayından bu yana 645 ton atık toplanırken çalışmaların ekim ayı sonuna kadar sürmesi planlanıyor."

Açıklamada, sahilleri kullanan vatandaşların da çevre kirliliğine karşı duyarlı davranması, sahilden ayrılırken çöplerini kumsalda bırakmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.