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Hatay’da duvar çöktü! 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yapımı devam eden inşaatta çalışan Suriyeli işçi yıkılan inşaat duvarının altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralanan 2 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Altınözü ilçesinde yapımına devam edilen çok amaçlı salonunun inşaatında bir anda binanın iç ve dışına çökmesi sonucu inşaat işçisi olan Suriyeli işçi A.M. (40) hayatını kaybederken, 2 işçi yaralandı.Enkaz altında kalan Suriyeli işçiyi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahaleye rağmen işçi kurtarılamadı.

Duvar çökmesi sonucunda yaralanan biri Suriyeli iki yaralı ise Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, olayın meydana geldiği inşaatta inceleme başlattı. 

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