Hatay'da eðitime kar engeli
Hatay'da yoðun kar yaðýþý sebebiyle yarýn 4 ilçede okullar tatil edildi.
- ÝHA
Kar yaðýþýnýn sebebiyle Hatay'ýn Belen, Yayladaðý, Altýnözü ve Hassa ilçelerinde okullarýn tamamý tatil edilirken, özellikle ulaþýmda meydana getirebileceði aksaklýklar göz önünde bulundurularak, Antakya, Defne, Hassa ve Samandað ilçelerindeki daðlýk kesimlerde taþýmalý eðitim yapan tüm okullarda eðitime bir gün ara verildiði bildirildi.
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