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Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

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Elektrik ustası Mustafa Göyük (28), bir evdeki elektrik arızasını gidermek için Alsancak Mahallesi'ndeki elektrik direğine tırmandı.

Arızayı tespit etmeye çalışan Göyük, bu sırada akıma kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, Göyük'ü direkten indirdi.

Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan elektrik ustası, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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