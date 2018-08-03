Hatay´da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 37 kilo esrar ele geçirildi
Hatay'da polis ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 123 bin 72 adet uyuşturucu hap ile 37 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
- DHA
Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Tespit ettikleri adreslere baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 123 bin 72 adet uyuşurucu hap, 37 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı. Adliyeye sevk ediler şüphelilerden, 3 kişi tutuklanırken, 1 işi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kargoda uyuşturucu
Ekipler ayrıca, Reyhanlı ilçesinde de kargo şirketi aracılığıyla yurt dışına uyuşturucu gönderileceği ihbarını aldı. Kargo şirketine baskın yapan polis, çekmeceli sandık içindeki tahtaların arasına gizlenmiş 39 bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.