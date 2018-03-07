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Hatay'da Mehmetçik'ten çocuklara çikolata

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'da bulunan askerler sınır mahallelerinde yaşayan çocukların sevgisine duyarsız kalmadı. Askerlere el sallayan çocuklara Mehmetçik çikolata dağıttı.

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TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askerler Hatay'lı çocuklara bir araya geldi.

Askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesinde Mehmetçik'in geçiş güzergahındaki sınır mahallelerinde yaşayan çocuklar askerlere el sallayarak sevgi gösterilerinde bulundu.Yaşları 4 ile 10 yaş arası değişen çocukların sevgilerine duyarsız kalmayan askerler de onlara çikolata dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

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