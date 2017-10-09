Hatay'da mühimmatla yakalanan PKK'lı teröriste 29 yıl hapis cezası

Hatay'da Amanos Dağları kırsalında, üzerindeki M-16 silah ve iki el bombasıyla vatandaşlar tarafından jandarmaya teslim edilen PKK/YPG terör örgütü mensubu sanık, 29 yıl hapse mahkum edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Reşit Kodaks, İskenderun T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kodaks savunmasında, 2016 yılının şubat ayından itibaren Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütüne katıldığını beyan etti.

Orada hem askeri hem de ideolojik eğitim aldığını itiraf eden sanık, "Örgütte iken 100 dolar maaş veriyorlardı. Örgütte yaşadıklarımı sevmedim, hoşlanmadım. Savaş iyi değildir, pişman oldum. Amanoslar'a 6 kişi ile girdik. Bu 6 kişinin arasından kaçtım. Dörtyol'da teslim oldum." dedi.

"Mühimmatı örgüt verdi"

Üzerinde bulunan M-16 silah ile iki el bombasının örgüt tarafından kendisine verildiğini belirten Kodaks, örgütte bulunduğu süre içinde hiçbir eyleme katılmadığını öne sürdü.

Mahkemede bulunan tanık Abdullah M. de bahçesinde oturduğu sırada tutuklu sanık Kodaks'ın elindeki silah ve sırtındaki çantasıyla kendisinin yanına geldiğini söyledi.

Kendisine kim olduğunu sorduğunu ve sanığın "askerim" cevabı verdiğini anlatan tanık, "Tim komutanı olduğunu söyledi ve kendisini karakola götürmemizi istedi. Ben sanığın terörist olduğunu anladım ve fark ettirmeden sanığı karakola götürüp teslim edecektim. Yolda yapım çalışması vardı, yol kapalıydı, açmalarını istedim ama açmadılar. Ben de polisi aradım o da jandarmaya haber vermiş, onlar da gelip sanığı alıp götürdüler." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütü üyeliği" suçundan 8, "vahim nitelikteki silah bulundurma" suçundan 9, "patlayıcı madde bulundurma" suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 29 yıl hapis cezası verdi.