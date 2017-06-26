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Hatay'da otomobille sepetli motosiklet çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobille sepetli motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 4 kişi öldü, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Yayladağı-Samandağ karayolunda seyreden Hakan Keser kontrolündeki 31 H 2540 plakalı otomobil, Eğerci Mahallesi yol ayrımında, aynı yönde seyreden Abdullah Sevim kontrolündeki plakasız sepetli motosikletle çarpıştı.

Kaza sonrası, motosikletteki 4 kişi yola savruldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri, motosiklet sürücüsü Abdullah Sevim (49), Gülbahar Sevim (45) ve Zühre Sevim'in (50) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sevim (52) ise burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Keser de Yayladağı Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olay yerine gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirirdi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılan Yayladağı-Samandağ karayolu, savcılığın olayla ilgili incelemesinin ardından açıldı.

Hayatını kaybeden Mehmet ve Abdullah Sevim'in kardeş olduğu ve eşleriyle bayramlaşmadan döndüğü öğrenildi.

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