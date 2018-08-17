Hatay’da Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması 15 gün uzatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşlar haricinde, alana her türlü araç ve insan girişinin ayrıca bu alanlarda basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatına karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) Bölgelerinde,

Ayrıca 2017/10341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen ve 15 Haziran 2018 tarihinde süresi dolan, Teknecik-Denizgören Hd. Krk. Bölgesi, Kayapınar-Tekneceki Hd. Krk. Bölgesi, Çamlıtepe-M.Uyğun Hd. Krk. Bölgesi, Dağardı Hd. Krk. Bölgesi, Topraktutan-Pulluyazı Hd. Krk. Bölgesi, Belengöz Hd. Krk. Bölgesi, Görentaş-Güveççi Hd. Krk. Bölgesi, Kılıçtutan Hd. Krk. Bölgesi, Şanlı Hd. Krk. Bölgesi, Karbeyaz, Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Ütgm. M. Alim Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Ütgm. M. Ali Demirbüken Hd. Krk. Bölgesi, Yeşilce Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Çvş. M. Özeker Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Er Gökhan Çakır Hd. Krk. Bölgesi, Cilvegözü Hd. Krk. Bölgesi, Bükülmez Hd. Krk.-1 Bölgesi, Bükülmez Hd. Krk.-2 Bölgesi, Karakaya Hd. Krk. Bölgesi, Güntepe Hd. Krk.-1 Bölgesi, Güntepe Hd. Krk.-2 Bölgesi, Ufuk Hd. Krk. Bölgesi, Halepli Hd. Krk. Bölgesi, Bayraktar Hd. Krk.-1 Bölgesi, Bayraktar Hd. Krk.-2 Bölgesi, Zafer Toka Hd. Krk. Bölgesi, Yağmur-Akbaba- Gökhan- Erol Çavuş Hd. Krk’ları Bölgesi, Sakız Hd. Krk.-1 Bölgesi, Sakız Hd. Krk.-2 Bölgesi, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 05 Eylül 2018 Çarşamba günü 08.00’da bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir”